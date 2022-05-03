Dava Atlası: Türkiye ‘miras kavgasında’

Türkiye genelinde geçen yıl en fazla veraset davası açıldı. İstanbul’daysa zirve alacak davalarının.

Tablo: AA

Türkiye’nin ‘Dava Atlası’ Adalet Bakanlığı verileriyle 2021’de hukuk mahkemelerindeki davaların türleri incelenerek çıkarıldı.

Araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset var.

İkincilik konusunda dağılımsa şöyle:

Marmara ve İç Anadolu: Alacak

Ege, Akdeniz ve Karadeniz: Boşanma

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Tazminat

Dava türlerine göre liste başı şehirler

Tazminat: Adıyaman, Diyarbakır, Batman

Alacak: İstanbul, Ankara, Adana

Tüketici: Yalova

Boşanma: Gaziantep