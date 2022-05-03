Dava Atlası: Türkiye ‘miras kavgasında’

Türkiye genelinde geçen yıl en fazla veraset davası açıldı. İstanbul’daysa zirve alacak davalarının.
Türkiye’nin ‘Dava Atlası’ Adalet Bakanlığı verileriyle 2021’de hukuk mahkemelerindeki davaların türleri incelenerek çıkarıldı.
Araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset var.
İkincilik konusunda dağılımsa şöyle:
Marmara ve İç Anadolu: Alacak
Ege, Akdeniz ve Karadeniz: Boşanma
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Tazminat
Dava türlerine göre liste başı şehirler
Tazminat: Adıyaman, Diyarbakır, Batman
Alacak: İstanbul, Ankara, Adana
Tüketici: Yalova
Boşanma: Gaziantep