Öne çıkan kostümlerle MET Gala 2022

ABD’nin New York şehrindeki Metropolitan Müzesi’nde düzenlenen MET Gala’da iddialı kostüm tercihleri yapan erkek davetliler ve Marilyn Monroe’nun elbisesini giyen Kim Kardashian konuşuldu.

MET Gala 2022’nin kıyafet kodu, ‘pırıltılı cazibe’

Her yıl mayıs ayının ilk pazartesi gecesi düzenlenen ve ‘modanın en büyük partisi’ kabul edilen MET Gala için bir ‘kıyafet kodu’ belirleniyor. Bu yıl davetliler geceye ‘gilded glamour’ (pırıltılı cazibe) temasıyla hazırlandı.

1948’den beri düzenlenen davetin ev sahibi, 27 yıldır olduğu gibi bu sene de Vogue’un baş editörü Anna Wintour’dı.

Gecenin, moda dergilerine ve sosyal medyaya yansıyan ayrıntıları şöyle:

Kim Kardashian Marlyn Monroe’nun ten rengi taşlı elbisesine girebilmek için üç haftada 16 kilo verdi. Kırmızı halıda elbisenin orijinalini giyen Kardashian, sonra tarihi değeri olan kostümü zarar görmemesi için replikasıyla değiştirdi. Monroe dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Madison Square Garden’daki 45’inci doğum günü kutlamasına giderken bu elbiseyi giymişti.

Kim Kardashian Marilyn Monroe

MET Gala’yı çok eleştiren yazar ve komedyen Amy Schumer, teması ‘parıltı’ olan geceye siyah bir elbiseyle katıldı. Schumer’ın protest tavrı sosyal medyada takdirle karşılandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da gecenin en kötü kıyafeti olarak nitelendirdi.

Geçmişte erkek davetlilerin renkli kostümleri tercih etmesi istisnai bir durumken, bu yıl kırmızı halı çok daha eğlenceliydi. Bunda modada cinsiyet rollerinin belirsizleşmesinin büyük etkisi var.

Lenny Kravitz Eric Adams Fredrik Robertson

Bu yıl da kostümüyle mesaj verenler oldu. New York Belediye Başkanı Eric Adams sırtında ”Silah Terörünü Bitir” yazan bir ceket giydi.

Eski first Lady ve Obama hükümetinin Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton 20 yıl aradan sonra ilk kez MET Gala’ya katıldı.

Blake Lively Fotoğraf: Reuters