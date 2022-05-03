‘Üç fidan’ı anma sergisi: Bir Avuçtular Deniz Oldular

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 50’nci yılında bir sergiyle anılıyor.

Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un hücreleri aslına uygun olarak yapıldı

Kadıköy Belediyesi’nin, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak için düzenlediği ‘Bir Avuçtular Deniz Oldular…‘ isimli sergide üç gencin kişisel eşyaları yer alacak.

Sergi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği 6 Mayıs’tan bir gün önce, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılıyor. 30 Haziran’a kadar gezilebilecek sergide, Deniz Gezmiş’le özdeşleşen yeşil parkası, yargılanırken üzerinde bulunan bej hırkası, idama giderken ayağında bulunan postalları, kıyafetleri ve cezaevindeki son günlerinde yanında olan özel eşyalarıyla kitapları yer alıyor.

Hüseyin İnan’ın lastik ayakkabıları

23 yaşında idam edilen Hüseyin İnan’ın üzerinde bulunan ve idamından sonra üzerinden kesilerek çıkartılan kahverengi örgü kazağı, idama giderken giydirilen lastik ayakkabıları, idamından sonra ailesine teslim edilen özel eşyaları, kitapları ve cebinden çıkan 19 lira 35 kuruş parası da sergiyi gezenleri hüzünlendirecek eşyalar arasında.

Sinan Cemgil’in mektupları

68 Gençlik hareketinde ölen tüm gençlere ithaf edilen sergide, Sinan Cemgil’in oğlu Taylan Cemgil tarafından saklanan özel mektupları, okul yıllarına ait eşyaları ve kitapları da yer alıyor.

Sergide Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yakalanma, mahkeme ve idam süreçlerini anlatan dönemin gazeteleri barkovizyonla duvara yansıtılırken, ziyaretçiler için 1968 yılından 1972’ye kadar geçen süreçte yaşanan olayların tarihsel akışı, ressam Bedri Baykam’ın 68’lilerin eylemlerini konu aldığı tabloları ile ressam Turgut Kahraman’ın ’68‘ isimli 8 metrelik tablosu da görülebilecek.

Deniz Gezmiş’in kendisiyle özdeşleşen parkası

Hücreler çizildi

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972 yılında idam edilmeden önce kaldığı Mamak Askeri Cezaevi’nin hücrelerinin krokileri arkadaşları tarafından çizilmişti. Sergide çizilen krokilerden hareketle bire bir canlandırma yapıldı. Ziyaretçiler, bu hücreleri de yakından görebilecek.

Özel bir kitap hazırlandı

Kadıköy Belediyesi sergiyle aynı adı taşıyan bir de kitap hazırladı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yakalanma, mahkeme ve idam süreçlerini anlatan kitapta, dönemin gazetelerinde çıkan haberler, yazılarla aile albümlerinden fotoğraflar da yer alıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Dinç Çoban’ın yaptığı kitabın proje koordinatörlüğünü Sedef Narçın üstlendi.

Önsözünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve gazeteci Soner Yalçın yazdı. Kitapta, Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nde 1975 yılında yazdığı ‘Sesleniş’ yazısına da yer verildi.





