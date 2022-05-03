Altında çıplak gözle görülebilir son seçenekler: Gramın yarımı piyasada

Altının hızlı yükselişinden sonra tam, yarım ve çeyrek artık hayal. Yaklaşan düğün sezonu öncesi standart boy sevenlere çeyrek baskı, küçük sevenlereyse yarım gram bütçe dostu tek seçenekler.

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Piyasada şu an gram altın 889, çeyrek altın 1483, yarım altın 2 bin 964, tam altınsa 5 bin 906 lira.

Sözcü’nün haberine göre CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kentteki Kuyumcular Çarşısı ziyaretinde yarım gram altın satışına şahit oldu. Şevkin durumu “Vatandaş artık yarım gram altını bile zor alıyor” değerlendirdi.

Çeyrek görünümlü çeyrek baskı

Milletvekilinin sohbet ettiği kuyumcuların açıklamalarıysa şöyle: “Set altın, tam altın, çeyrek altın dönemi bitti. Artık vatandaş yarım gram altın almaya çalışıyor. Görünümü çeyrek altınla aynı olan ancak düşük ayarlı ve 350 liraya satılan çeyrek baskı altın da piyasaya çıktı.”

Kuyumcu Erhan Örgen yarım gramın özellikle düğünlerde tercih edildiğini vurguladı.