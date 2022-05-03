Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Mayıs tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklıkların ülke genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(3 – 9 Mayıs 2022)

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6gQKgjCU2z — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 2, 2022

Diğer yandan Türkiye’nin genelinde sağanak yağışın zaman zaman etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.