Son 24 saatte 10 can kaybı, 1193 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.1192 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığına göre bir günde 92 bin 562 kişiye test yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 1.354 oldu.