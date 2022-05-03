Son 24 saatte 10 can kaybı, 1193 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.1192 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığına göre bir günde 92 bin 562 kişiye test yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 1.354 oldu.
Yaramazlara biraz batar!
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