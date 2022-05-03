Yüzde 0,5’i beğenmeyen Özdağ, anket şirketine sardı

MetroPOLL Araştırma’nın nisan anketinde partisinin oyu yüzde 0,5 çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şirketin kurucusu Özer Sencar’a Twitter’da sataştı; Sencar’dan isim vermeden yanıt geldi.

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MetroPOLL Araştırma’nın 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2 bin 164 kişiyle düzenlediği ankete göre “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 25,2’si AKP, yüzde 17,6’sı CHP, yüzde 14,6’sı İYİ Parti, yüzde 9,7’si HDP ve yüzde 5,7’si MHP diyor.

Ankete göre DEVA Partisi yüzde 1,5, Saadet ve Yeniden Refah partileri yüzde 1,1’er, Gelecek Partisi ve Zafer Partisi de yüzde 0,5’er oy alıyor.

‘Oylar başka partilere dağıtılıyor’

Özdağ, Sencar’ın anketi paylaşmasından sonra Twitter hesabı üzerinden araştırmacıyı ‘siyaset mühendisliği’yle suçladı.

Zafer Partisi’nin oylarının ‘başka partilere dağıtıldığını’ iddia eden Özdağ, Sencar’ın ‘HDP-millet ittifakını sağlamak için çalıştığını’ iddia etti.

İYİ Partili bir vekilin kendisine “HDP’yle işbirliğine karşı çıkmayın. Erdoğan başka türlü gitmez” dediğini öne süren Zafer Partisi genel başkanı, şunları kaydetti: “Özer’in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının ikinci nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep bld bşk adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL’yi benden istemesi. Ben de ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim.”

S. Özer’in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. Nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL’yi benden istemesi.Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022

‘Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez’

Sencar’sa Twitter’da isim vermeden “Kişi herkesi kendi gibi bilir…” diye yazarak Ali’ye ait olduğunu belirttiği bir sözü paylaştı: “Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez… Çünkü o herkesi kendisi gibi görür.”