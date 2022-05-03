Araştırma: Türkiye, ‘ekonomik kaygı ligi’nde zirveye oynuyor

Dünya genelinde düzenlenen bir araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 82’si ekonominin kötü olduğu görüşünde. Türk halkının en büyük endişe kaynağıysa enflasyon.

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Ipsos’un global ‘endişe‘ araştırmasında 25 Mart-3 Nisan arasında 27 ülkede toplam 19 bin kişiyle görüşüldü.

Türkiye yüzde 82’lik oranıyla, Arjantin, Peru, Japonya ve Kolombiya’dan sonra, halkın en çok ekonominin kötü olduğunu düşündüğü beşinci ülke.

Global ortalamada insanların yüzde 35’i ülkelerinin ekonomisinin iyi durumda olduğunu söylerken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 18.

İktidarın Türkiye’yi kıskandığını iddia ettiği Almanya’da halkın yüzde 54’ü ülke ekonomilerinden memnun.

Araştırma ayrıca Türk halkının en büyük derdinin enflasyon ve yoksulluk olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye vatandaşlarının yüzde 58’i ‘En önemli endişeniz nedir‘ sorusuna ‘Enflasyon‘ yanıtı verdi.

Bu oranla Türkiye Arjantin’den sonra enflasyondan en çok kaygılanan ikinci ülke.

Türkiye vatandaşlarının yüzde 39’u da en önemli endişe olarak ‘yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği‘ni işaret etti.