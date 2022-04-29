Piyasaya göre nisanda enflasyon yüzde 70’e yakın gelecek

Mart ayında yüzde 60’ın üstünü gören enflasyon için piyasa beklentileri yüzde 70’e yakın.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam bağımsız araştırma kurumlarına göre yüzde 150’ye yakın.
Bloomberg HT anketine göre piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık yüzde 68,3 enflasyon bekliyor.
Ankete katılan 16 kurumun aylık beklentisiyse yüzde 6,2.
Kurumların mart ayı anket döneminde yüzde 45 olan yıl sonu enflasyon beklentisi de nisanda yüzde 55’e çıktı.
Nisan ayı enflasyonu 5 Mayıs’ta açıklanacak.