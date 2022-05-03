Araştırma: Vejetaryen beslenen çocuklarla et yiyen çocukların gelişimi karşılaştırıldı

Çocuğunuzu vejetaryen beslenmesini istiyor ancak sağlığına olası etkileri hakkında soru işaretleriniz varsa yeni yayınlanan araştırma yol gösterici olabilir.

Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre vejetaryen beslenen çocuklarda et yiyenlerle gelişim, boy ve besin değerleri bakımından benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Ancak vejetaryen çocuklarda az kilolu olma ihtimalini daha fazla olduğu görüldü.

Kanada’da yürütülen araştırma için 2008-2019 yılları arasında altı aylıktan sekiz yaşına kadar olan 9 bine yakın çocuğun verileri kullanıldı. Çocukların beslenme düzenine dair bilgileri ebeveynleri sağladı.

Vejetaryen, vegan ve vegan olmayan çocuklara yapılan yıllık sağlık kontrollerinde vücut kitle endeksi, kilo, boy, kolestrol, trigliserid, D vitamini ve ferritin /demir depolayan ve salınımını kontrol eden protein) seviyeleri ölçüldü.

Toronto’daki St. Michael’s Hastanesi’nin yürüttüğü ataştırmanın başında 248 çocuk (25’i vegan olmak üzere) vejetaryendi. Araştırma devam ederken 338 çocuk daha vejetaryen oldu. Vejetaryen ve vejetaryen olmayan çocuklar arasında vücut kitle endeksi, boy, ferritin ve D vitamini seviyeleri açısından kayda değer bir fark görülmedi.

Ancak vejetaryen çocukların zayıf olma ihtimalinin nerdeyse iki kat fazla olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada zayıflığın, yetersiz beslenmenin ve beslenme şeklinin normal gelişimi desteklemediğinin bir göstergesi olabileceği belirtildi. Öte yandan beslenme miktar ve kalitesi ile fiziksel aktivitelere dair veri olmadığına dikkat çeken yazarlar bu verilerin de gelişim üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.