Ermenistan’la üçüncü görüşme: ‘Somut ilerleme’ adımları masaya geldi

Türkiye’yle Ermenistan temsilcileri, Avusturya’nın başkenti Viyana’da normalleşme görüşmelerinin üçüncüsü için yeniden masaya oturdu. Dışişleri’nin görüşme sonrası açıklamasında ‘somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını‘ bildirdi.

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Türkiye’yle Ermenistan arasında 1993’ten bu yana diplomatik ilişki kesik. İki ülke 2020’de Ermenistan’ın toprak kaybıyla noktalanan Karabağ savaşının ardından ilişkilerini normalleştirme ve sınırlarını açmak için yeni bir sürece girdi. Üstelik bu kez ‘Ermeni soykırımı‘ ve Dağlık Karabağ meseleleri ön şart olarak masada değil.

İki ülke süreçte ilk olarak birer temsilci atarken, taraflar ilk olarak Rusya’nın başkenti Moskova’da 14 Ocak’ta bir araya geldi. Ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başladı. İkinci görüşmeyse 24 Şubat’ta Viyana’da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı bugün yine Viyana’da yapılan üçüncü görüşmeye ilişkinse şu açıklamaları yaptı: “Özel temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır.”