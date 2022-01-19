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Yaramazlara biraz batar!

‘Normalleşme’de ilk adım: Türkiye-Ermenistan arasında uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan’a 2 Şubat, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağını duyurdu.

Geçen hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Türkiye’nin özel temsilcisi büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki görüşme sonrası müzakerelerin tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın süreceği duyurulmuştu.


Bu kapsamda ilk adımlar iki ülke arasındaki uçuşların başlamasıyla atıldı.

İstanbul-Erivan hattına haftada üç gün uçuş izni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilerek bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları’na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada üç uçuş izin verildiği ifade edilen açıklamada, “Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada üç uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat’ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak. Pegasus uçağıysa aynı akşam 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır” dendi.

Gaziantep-Erbil uçuşları pazartesi ve perşembe

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, “Anadolujet’in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak’ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada iki gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek” dendi.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Görüşmelere ön şartsız devam edilecek

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