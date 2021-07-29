Akşam Postası / 29 Temmuz 2021

Marmaris ve Milas’ta da yangın!

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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın ikinci gününe girerken, Muğla’nın Marmaris ve Milas ilçelerinde de yangın çıktı.

Araştırma: Aşıya rağmen hastalananların virüsü başkasına bulaştırmadığı görüldü

İsrail’de sağlık çalışanlarıyla yapılan bir araştırma aşıya rağmen Covid-19’a yakalananların çok büyük bir kısmının hafif atlattığını gösterirken, virüsü başkalarına bulaştırmadıkları gözlemlendi.

Hedefi 10 yıldır tutturamıyor: Merkez enflasyon tahminini yine yükseltti

Merkez Bankası (MB) yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yine yukarı yönlü revize etti. Bir önceki raporda yüzde 12,2’ye çıkan tahmin, bu kez de yüzde 14,1’e yükseltildi.

Türk ordusu Afganistan’da kalırsa ‘operasyonel görev olmayacak’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ordusunun Afganistan’da kalması durumunda operasyonel faaliyette bulunmayacağını bildirdi.

Anıtkabir’in silüeti tehdit altında: Çankaya Belediyesi itirazları gündemine almadı

Anıtkabir’in silüetini bozma tehlikesi olan yapılaşmaya karşı itirazlar Çankaya Belediyesi’nin gündemine girmedi.

Cumhuriyet’in yayın yönetmeni istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinin istifa ettirilmesi yönünde baskı gördüğü için istifa ettiğini açıkladı. Gazete ise sendika faaliyete karşı olmadığını, istifayı beklettiğini kaydetti.

Almanya’dan Ziraat Bankası’na inceleme

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin) Ziraat Bankası’nın Almanya birimi ile, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyor.

Trendyol Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u olma yolunda

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın büyük ortağı olduğu Trendyol, 1,5 milyar dolarlık daha yatırım almak için görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması Trendyol’u Türkiye’nin tek ‘decacorn’u yapabilir.

Sağlık-Sen, toplu sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini sıraladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2 Ağustos’ta başlayacak 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde tekliflerini açıkladı.

Dünya çapında çöküş yaşanırsa hayatta kalmak için gidilecek adres belli oldu

Britanya’da yapılan araştırma, küresel çapta bir toplumsal çöküş yaşanması durumunda hayatta kalmak için en iyi ülkeleri belirledi. Listenin başında Yeni Zelanda var.

‘Eyyam-ı bahur’ kapıda: İstanbul 40 dereceyi ‘zorlayacak’

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek Türkiye’de bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Kronik hastalıkları bulunanların belirli saatlerde dışarı çıkmaması öneriliyor.

Facebook ve Google’dan aşı zorunluluğu

Sosyal medya devi Facebook ve Google, ABD’deki çalışanlarının ofise dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getirdi.

Macron, ‘İtaat edin ve aşı olun’ sloganıyla Hitler’e benzetildiği afişlere dava açıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’e benzetildiği afişlerin asıldığı reklam panolarının sahibi olan şirkete dava açıyor.