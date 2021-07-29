Sağlık-Sen, toplu sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini sıraladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2 Ağustos’ta başlayacak 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde tekliflerini açıkladı.

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Bağlı bulundukları konfederasyon Memur-Sen’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teklifini sunduğunu hatırlatan Durmuş, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet, 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözünün görüşmelerde olduğunu belirtti.

Memur-Sen olarak 2022 için yüzde 21, 2023 içinse yüzde 17 zam teklifinde bulunduklarını ve ilaveten her yıl için yüzde 3 refah payı teklif ettiklerini anımsatan Durmuş, geçen yılların kayıplarını telafi edebilmek adına da 600 lira seyyanen zam istediklerini söyledi.

‘3600 ek gösterge bir an önce verilmeli’

Durmuş, Memur-Sen’in teklifine ilişkin şunları söyledi: “Emeklilerde olduğu gibi memurlara da bayram ikramiyesi verilmesini teklif ediyoruz. Sendika olarak en çok önemsediğimiz konuların başında gelen ve üç ayda bir 134 lira olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 2022 yılı için 450, 2023 için 540 lira olarak ödenmesini teklif ediyoruz. Çalışıyorken alınan ücret ile emekli olduğunda alınan ücret arasında çok ciddi fark olduğu için ve emekli olanların yaşam standartlarını belli bir seviyede sürdürebilmeleri için emekli maaşlarını arttıran 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına bir an önce verilmesi gerekir.”

Sağlık-Sen olarak haklı taleplerinin kabul görmesi için mücadele vereceklerini bildiren Durmuş, “Güçlü sağlık sistemini çalışanın kangren olan sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir” dedi, bütün sağlık çalışanlarının salgında can kurtarmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için toplu iş görüşmelerini fırsat olarak gördüklerini belirten Durmuş taleplerini şöyle sıraladı:

*En öncelikli talebimiz sağlık çalışanlarının döner sermayeden kaynaklanan yaşadığı ücret adaletsizliğinin bir an önce son bulması.

*Farklı hastanelerde çalışanlar arasında ücret farkları olabiliyor. Bu farkların ortadan kaldırılarak adil ve hakkaniyetli bir ücret politikasının sağlıkta yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

*Hemşire ile eşit statüde çalışan başka bir kamu görevlisinin almış olduğu ücret arasındaki fark 700-800 liraya ulaşmış durumda. Bu ücret adaletsizliğinin toplu sözleşmede mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle ek ödemelere en az yüzde 40 oranında artış olmalıdır.

‘Nöbet ücretine yüzde 50 zam yapılmalı’

*Türkiye’de sağlık çalışanı istihdamını az, mevcut personel fazla çalıştırılıyor. Nöbet ücretlerine en az yüzde 50 zam yapılması gerek.

*Döner sermaye tavan oranı 20 puan arttırılmalı.

*Sağlık hizmetlerindeki yardımcı kavramı mevzuattan çıkartılsın.

*Tıbbi müdahale sonucu zarar gören kişilere ödenen tazminatlar sağlık çalışanlarına rücu ettiriliyor. Bu haksızlığa mutlaka son verilmeli.

‘Sözleşmeliler kadroya geçirilsin’

*Sözleşmeli statüde çalışanlar kadroya geçirilmeli. Aynı okuldan mezun olanların, aynı çatı altında farklı adlar altında istihdam edilmesine mutlak suretle son verilmelidir. Süresiz sözleşmeliler, vekil ebe hemşireler, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanları, 3+1 kadro sistemine aktarılmalı ve üç yılını doldurmuş olanlar kadroya geçmeli.

*Sağlık çalışanları müze ve ören yerlerinden ücretsiz faydalanmalı, kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli olarak faydalanmalı.