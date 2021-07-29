Türk ordusu Afganistan’da kalırsa ‘operasyonel görev olmayacak’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ordusunun Afganistan’da kalması durumunda operasyonel faaliyette bulunmayacağını bildirdi.

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Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin ise başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeye devam etmesi gündemde.

Bakanlıktaki bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, NATO üyesi diğer ülkelerin Afganistan’dan çekilme kararı üzerine TSK’nın altı yıldır süren görevinin devam etmesinin söz konusu olduğunu anımsattı.

Kara, NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında, 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havaalanının işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Binbaşı şunları söyledi: “Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan’ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır.”