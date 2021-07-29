Kaynakları şimdiden tükettik!

Küresel Ayak İzi Ağı, bugünü ‘Dünya Limit Aşımı Günü’ ilan etti. Bu da dünyanın kaynaklarının bu yıl için daha şimdiden tüketildiği anlamına geliyor.
Küresel Ayak İzi Ağı, Twitter paylaşımında, İskoçya’da 1 Kasım’da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP 26) atıf yaparak hareket geçilmesini istedi.
Greenpeace Türkiye ise açılamasında “Bugün insanlığın, dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tükettiği gün” diye yazdı.
Greenpace, bugünden itibaren 2021’in kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 2022’nin kaynaklarından ‘borç alındığını’ kaydetti.
Geçen sene limit aşım günü 22 Ağustos, 2019’da ise 29 Temmuz’du.