Kaynakları şimdiden tükettik!

Küresel Ayak İzi Ağı, bugünü ‘Dünya Limit Aşımı Günü’ ilan etti. Bu da dünyanın kaynaklarının bu yıl için daha şimdiden tüketildiği anlamına geliyor.

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Küresel Ayak İzi Ağı, Twitter paylaşımında, İskoçya’da 1 Kasım’da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP 26) atıf yaparak hareket geçilmesini istedi.

Today is Earth #OvershootDay. Now until @COP26 we're highlighting actionable ways for each country, city, or business to ready themselves for the consequences of ecological overshoot. There’s no benefit in waiting any longer to act. https://t.co/jnCwqfoa0A @ScottishEPA pic.twitter.com/hSYay7gdcs — Footprint Network (@EndOvershoot) July 29, 2021

Greenpeace Türkiye ise açılamasında “Bugün insanlığın, dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tükettiği gün” diye yazdı.

Greenpace, bugünden itibaren 2021’in kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 2022’nin kaynaklarından ‘borç alındığını’ kaydetti.

Bu, doğanın bize 2021 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları, daha 7. ayın sonunda tüketmiş olduğumuz anlamına geliyor. Yılın geri kalanında 2022 yılının kaynaklarından borç alacağız.



Dünyadaki tüketimin karşılanması için artık 1,7 dünyaya ihtiyacımız var. — Greenpeace Türkiye (@Greenpeace_Med) July 29, 2021

Geçen sene limit aşım günü 22 Ağustos, 2019’da ise 29 Temmuz’du.