Macron, ‘İtaat edin ve aşı olun’ sloganıyla Hitler’e benzetildiği afişlere dava açıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’e benzetildiği afişlerin asıldığı reklam panolarının sahibi olan şirkete dava açıyor.

Fotoğraf: Facebook

Macron’un Hitler’in üniforması ve bıyığıyla resmedildiği afişler ülkenin güneyindeki Var’daki reklam panolarına asılmış, altına da “İtaat edin ve aşı olun” yazılmıştı.

Fransa’da bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sosyal mekanlara girişte Covid-19 ruhsatı şartı getiren yasa tasarısı geçen hafta sonu onaylanmıştı. Tasarı ülkede büyük tartışmalara neden olmuş, karşı eylemler düzenlenmişti.

Basında çıkan haberlere göre Macron’un avukatları, hukuki mücadele başlatmak için harekete geçti.

Posterleri tasarlayan ve reklam panolarına asan Michel-Ange Flori, yerel basına, polis tarafından çağrılıp ifadesinin alındığını söyledi. Flori, “Bana Elysee’den (cumhurbaşkanlığı sarayı) şikayet olduğu söylendi. Çok şaşırdım. Macron’un ülkesinde Muhammet Peygamber’i resmetmek mizah, Macron’u diktatöre benzeterek alay etmek hakaret sayılıyor” dedi.

Var bölgesindeki 400’e yakın reklam panosunu sahibi Flori geçmişte eski içişleri bakanı Christophe Castaner ve şimdiki İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’i de hedef almıştı. 2019’da Sarı Yelekliler hareketinin düzenlediği eylemler sırasında hazırladığı bir poster tepki çekmiş 30 bin avro ceza verilmişti.

Flori, 1999’da, ‘eski bir çalışanını hedef alarak bir binanın patlayıcıyla yıkılmasını emrettiği’ gerekçesiyle yedi yıl hapis cezası almış, suçlamayı reddetmişti.