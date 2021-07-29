Anıtkabir’in silüeti tehdit altında: Çankaya Belediyesi itirazları gündemine almadı

Anıtkabir’in silüetini bozma tehlikesi olan yapılaşmaya karşı itirazlar Çankaya Belediyesi’nin gündemine girmedi.

Fotoğraf: DHA

Ağustos ayı meclis gündemini aktaran Anıtpark Forum’un paylaşımında “(Belediye başkanı) Alper Taşdelen’in imzası, Çankaya Belediyesi meclis üyelerinin oy birliği ile 10 katlık inşaatlara açmasına yapılan itirazlar gündemde yok!” ifadeleri kullanıldı.

Çankaya Belediye Meclisi Ağustos gündeminde Anıtkabir yakınındaki arsaya @AlperTasdelen06'in imzası, @cankayabelediye meclis üyelerinin OY BİRLİĞİ ile 10 katlık inşaatlara açmasına yapılan itirazlar gündemde YOK!



Kamuoyunun Bilgisine‼️ pic.twitter.com/HbRJIuo6OW — AnıtParkForum (@AnitParkForum) July 29, 2021

Ankara Büyükşehir ve Çankaya belediyelerinin açıklamalarına göre bölgeye yedi katlı bina yapılması öngörülürken, buna üç katlık kot farkının da eklenmesiyle toplamda 10 kata çıkabileceği düşünülüyor.

Paylaşılan tutanaklara göre, imar değişikliğine daha önce itiraz etmiş olan Çankaya Belediyesi bölge halkının ‘Anıtkabir silüeti bozulacak’ kaygısı ile yaptığı itirazları ağustos ayında meclis gündemine almadı.

Çankaya Belediyesi ağustos ayı gündemi / Fotoğraf: Diken

Arazi Anıtkabir Koruma Alanı sınırında

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliği ilk olarak 2011’de Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde yapıldı. Değişikliğin kapsamı ‘özel sağlık tesisi’ olarak belirtilmiş ve yapılaşma koşulları serbest olarak belirlenmişti. O dönem Çankaya Belediyesi askı süresindeyken imar planına itiraz etmişti ancak itiraz büyükşehir belediye meclisi kararıyla reddedilmişti. 2012’de ise Çankaya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun görmüş, karar büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanmıştı.

Sonuçta Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin de müdahil olduğu süreçte hem büyükşehir belediyesi hem de Çankaya Belediyesi ‘mal sahiplerine yedi kat teklif edilen’ imar değişikliği planını onaylamış.

Bölge sakinleri endişeli

Konu ile ilgili Diken’e konuşan Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” demişti.

Bölge sakinleri yapılacak binanın emsal teşkil etme ihtimalinden dolayı endişeli. Bunu da daha önce kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmalara dayandırıyorlar. Zira kentsel dönüşüm yapılan birçok yerde ’emsal kararlar’ gerekçe gösterilerek, mahallenin ya da bir şehrin mimari dokusu bozulmuştu. Anıtpark Forum’a göre eğer söz konusu karar iptal edilmezse Anıtkabir’in silüetini bozacak yapılaşmanın ilk adımı atılmış olacak.

İtiraz sürecinde yaşananlar

Maltepe Mahallesi sakinleri hem Çankaya Belediyesi hem de büyükşehir belediyesine itiraz etmişti. 69 dilekçeyle Çankaya’ya başvurulmuş, reddedilmişti. Büyükşehre de 560 dilekçeyle başvurulmuştu. Son olarak belediye meclisi toplantısında tekrar komisyona çekilmesine karar verilmişti.