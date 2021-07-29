Araştırma: Aşıya rağmen hastalananların virüsü başkasına bulaştırmadığı görüldü

İsrail’de sağlık çalışanlarıyla yapılan bir araştırma aşıya rağmen Covid-19’a yakalananların çok büyük bir kısmının hafif atlattığını gösterirken, virüsü başkalarına bulaştırmadıkları gözlemlendi.

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New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada 1497 tam aşılı sağlık çalışanından 39’unun Covid-19 geçirdiği belirtildi.

Söz konusu 39 kişinin ikinci aşıdan sonraki üç ay içinde Covid-19 geçirdiği görüldü.

‘İyi haber‘ ise aşılıların aşısızlara göre daha az bulaştırıcı olduğu. Hastalanan 39 kişinin Covid-19’u başka birilerine bulaştırdığı gözlemlenmedi.

Elde edilen veriler arasında kötü haber olarak nitelendirilebilcek sonuç ise milyonları etkilediği düşünülen ‘uzun Covid‘ derdi.

Araştırmanın düzenlendiği Sheba Tıp Merkezi’nden bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Gili Regev-Yochay şu verileri paylaştı: “26’sı (yüzde 67) hafif belirtiler gösterdi, hastanede tedavi olmaları gerekmedi. 13’ünde ise hiç semptom görülmedi. Ancak yaklaşık yüzde 20’sinin ‘uzun Covid‘ dediğimiz altı haftadan uzun süren semptomları olması endişe verici. Bazıları koku ve tat alma duyu kaybı, bazıları ciddi halsizlik yaşıyor.”

Antikor-yeniden hastalık ilişkisi

Araştırmanın ışık tuttuğu bir başka konu da antikor seviyesi ve yeniden enfekte olma riski arasındaki ilişki. Bilim insanları antikor seviyelerinin azalmasının hastalığa yeniden yakalanabilme anlamına geldiğinden henüz emin değil. Korunma için antikorun yanı sıra bağışıklık sisteminin başka faktörlerinin de önemli olduğu görüşü var.

İsrail’deki araştırmaya göre bu ikisi arasında doğrudan bağlantı olma ihtimali yüksek. Hastalığa yakalananların antikor seviyelerinin diğerlerine kıyasla üç kat daha az olduğu görüldü. Antikorların zirve yaptığı döneme bakıldığında ise hastalananların hastalanmayanlara kıyasla yedi kat daha düşük seviyede antikora sahip olduğu görüldü.