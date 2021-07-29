Almanya’dan Ziraat Bankası’na inceleme

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin) Ziraat Bankası’nın Almanya birimi ile, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyor.

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Konuya yakın kaynakların Reuters ajansına verdiği bilgiye göre BaFin bankanın geçmiş dönem bazı işlemleri ve kredileri ile ilgili bankanın iş yapış şeklinden memnun değil.

Konuya yakın bir kaynak Almanya’daki bankanın bazı rasyolarında dengesizlikler tespit edildiği belirterek, “Şu anda BaFin bu dengesizliklerin nedenini sorguluyor, geçen haftalarda başlayan görüşmeler sürüyor” dedi.

Türkiye’nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası’nın Almanya’daki birimi Ziraat Bank International AG’nin 250 milyon avronun üzerinde öz kaynağı ve 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Almanya’da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunuyor.

Olası kısıtlamalar

Konuya yakın bir Alman kaynak da şöyle konuştu: “BaFin ile bankanın görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerden bir sonuç alınamazsa birkaç ihtimal bulunuyor: BaFin bankanın büyük montanlı kredi vermesini yasaklayabilir, yapılanların gözden geçirilmesi için özel bir müfettiş gönderebilir ya da bankanın birkaç iş alanını sınırlayabilir.”

Bir bankacılık kaynağı ise görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediğini belirterek, bir kısıtlama olmasının düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi Türk hükümeti yetkilisi de Ziraat Bankası International’ın Almanya’da yaşadığı sorunun temelde bankanın geçmiş dönemden gelen bazı işlemleriyle ilgili olduğunu ve BaFin’in bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Yetkili şöyle konuştu: “Özellikle bazı kredi ve diğer işlemlerle ilgili konular var, bazı verilerle ilgili dengesizlik ya da eşleşmeme görüşü var. BaFin tarafından bunların çözülmesi talebi söz konusu. Görüşmeler sürüyor. Nihayetinde sorunların çözülmesini bekliyoruz.”

Atamayı onaylamadı

Kaynakların verdiği bilgiye göre BaFin ayrıca Ziraat Bankası International AG’nin genel müdür atamasını da onaylamadı.

Ancak kaynaklar bunun doğrudan yürütülen görüşmelerle ilgili olmadığını belirtirken atanan kişinin iş anlamında bazı önemli yeterlilikleri karşılamadığından onaylanmadığını ifade etti.