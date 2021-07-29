Dünya çapında çöküş yaşanırsa hayatta kalmak için gidilecek adres belli oldu

Britanya’da yapılan araştırma, küresel çapta bir toplumsal çöküş yaşanması durumunda hayatta kalmak için en iyi ülkeleri belirledi. Listenin başında Yeni Zelanda var.

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Araştırmacılar insanlığın, fazlasıyla birbirine bağlı şekilde, çok enerji tüketerek gelişen toplum ve bunun yarattığı çevre zararı nedeniyle aşırı tehlike altında olduğunu belirtti.

Raporda, toplumsal çöküşün ağır bir finansal kriz, iklim krizinin etkileri, doğa tahribatı veya Covid-19’dan daha kötü bir pandemi nedeniyle yaşanabileceği ya da bunların kombinasyonundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda Yeni Zelanda’dan sonra hayatta kalınabilecek en iyi yerler İzlanda, Britanya, Tasmanya ve İrlanda olarak sıralandı.

Hangi ülkelerin toplumun çökmesi halinde en dirençli olacağını belirlemek için ülkelerin nüfusu, tarım üretimi kapasitesi, sınırlarını istenmeyen toplu göçlere karşı koruma imkanı, elektrik şebekeleri ve bazı üretim faaliyetleri değerlendirmeye alındı.

Sustainability dergisinde yayınlanan araştırmada ülkelerin dirençlerini artırmak için geliştirmesi gereken faktörler de vurgulandı. Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş toplumun dayanıklılığa zarar verdiği ifade edildi.

Yeni Zelanda’nın hayatta kalmak için en yüksek potansiyele sahip olması, jeotermal ve hidroelektrik enerjisine, tarım arazisi bolluğuna ve düşük nüfus yoğunluğuna bağlandı.

Milyarderlerin kıyamet senaryolarına hazırlık için Yeni Zelanda’dan sığınak satın aldığı biliniyor.

Araştırmanın yazarlarından Britanya’daki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Prof. Aled Jones, Yeni Zelanda sonucun şaşırtıcı olmadığını belirtti. Son yıllarda yaşanan büyük gıda kayıplarını, finansal krizi ve pandemiyi hatırlatan Jones, “Hepsi aynı anda yaşanmadığı için şanslıyız” dedi.