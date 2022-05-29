Akşam Postası / 29 Mayıs 2022

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, parkta yoga etkinliğini engelledi
Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engelledi.
Kılıçdaroğlu, ‘cumhurbaşkanı adayı’nı anlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayında olması gerekenleri sıraladı.
Bakan duyurdu: Ev yapmak isteyene uygun fiyatlı arazi devletten
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların kendi konutlarını yapması için devlete ait arazilerin satışa çıkarılacağını söyledi.
Ziraatçiler endişeli: Buğday üretimi düşebilir
Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, bu yıl buğday üretiminin düşebileceğini söyledi.
Erdoğan’dan harekat mesajı: Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlatılacağı belirtilen operasyona ilişkin “Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz” dedi.
RTÜK, Selçuk Tepeli’yi gündemine alıyor
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) canlı yayında sinirlenerek bardağa vuran FOX TV Ana Haber’in sunucusu Selçuk Tepeli’yi gündemine alacağı bildirildi.
ODTÜ’deki bahar şenliğinde ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 16 gözaltı
Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen bahar şenliğinde örgüt propagandası yapmakla suçlanan 16 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan sınırında yakalanan üç ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan ‘FETÖ’ şüphelisi dört kişiden üçü tutuklandı.