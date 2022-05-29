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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 29 Mayıs 2022


Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, parkta yoga etkinliğini engelledi

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engelledi.

Kılıçdaroğlu, ‘cumhurbaşkanı adayı’nı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayında olması gerekenleri sıraladı.


Bakan duyurdu: Ev yapmak isteyene uygun fiyatlı arazi devletten

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların kendi konutlarını yapması için devlete ait arazilerin satışa çıkarılacağını söyledi.

Mine Hanım’ın babası, ‘Proleter şoför’ Ahmet Yalkın Özerden’in ardından

Ziraatçiler endişeli: Buğday üretimi düşebilir

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, bu yıl buğday üretiminin düşebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Görmeli: Günde 500-600 kalori alıp saatlerce spor yapmak sorun çıkarabilir

Erdoğan’dan harekat mesajı: Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlatılacağı belirtilen operasyona ilişkin “Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz” dedi.

Türkiye maden kuşatması altında: ‘Korunan alanlar’a bile ruhsat verilmiş

RTÜK, Selçuk Tepeli’yi gündemine alıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) canlı yayında sinirlenerek bardağa vuran FOX TV Ana Haber’in sunucusu Selçuk Tepeli’yi gündemine alacağı bildirildi.

Bırakın canınız sıkılsın!

ODTÜ’deki bahar şenliğinde ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 16 gözaltı

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen bahar şenliğinde örgüt propagandası yapmakla suçlanan 16 kişi gözaltına alındı.

Attila İlhan, Deniz Gezmiş ve Ahmet Kaya’yla Gezi Parkı’ndan Ihlamur Kasrı’na

Yunanistan sınırında yakalanan üç ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan ‘FETÖ’ şüphelisi dört kişiden üçü tutuklandı.

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