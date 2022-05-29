Yunanistan sınırında yakalanan üç ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan ‘FETÖ’ şüphelisi dört kişiden üçü tutuklandı.

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Güvenlik güçleri üç gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede dört kişiyi gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.G., Y.Y., B.D. ve R.D.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne adliyesine götürülen şüphelilerden A.G., Y.Y. ve B.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheli R.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.