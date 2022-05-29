RTÜK, Selçuk Tepeli’yi gündemine alıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) canlı yayında sinirlenerek bardağa vuran FOX TV Ana Haber’in sunucusu Selçuk Tepeli’yi gündemine alacağı bildirildi.
Tepeli, 20 Mayıs’ta çiftçilerin durumuyla ilgili bir haberin ardından sinirlenerek bardağa vurmuştu.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Tepeli’nin durumunun kurul gündemine alınacağını belirtti.
Taşçı, şunları kaydetti: “CHP lideri sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘Kaçacaklar’ açıklamasının yanısıra; Fox’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek. Gerekçe bardağı atarak ‘toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak’!”