ODTÜ’deki bahar şenliğinde ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 16 gözaltı

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen bahar şenliğinde örgüt propagandası yapmakla suçlanan 16 kişi gözaltına alındı.

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Üniversitede 27 Mayıs’ta düzenlenen şenlikte örgüt lehine slogan atıp öldürülen örgüt üyelerinin fotoğrafları ile yasadışı pankart açanlar belirlendi.

Terörle mücadele polisi 16 kişiyi gözaltına alırken, bunlardan ikisinin öğrenci olduğu belirtildi.

Dört kişinin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’, iki kişinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görev yaptırmamak için direnmek’, iki zanlının ise ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.