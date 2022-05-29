Erdoğan: Çağımızın Bizanslarını tarihin tozlu raflarına kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “2023 hedeflerimizle çağımızın Bizanslarını tarihin tozlu raflarına kaldıracağız” dedi.

Pistleri yıkılarak ‘millet bahçesi’ne çevrilmek istenen Atatürk Havalimanı’nda fidan dikim töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Cumhur ittifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

* Ukrayna’daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe dur deme gayreti içinde. Suriye, Irak, Libya’da durun diyoruz.

* Çağımızın Bizanslarını tarihin tozlu raflarına kaldıracağız.

* (Gençlere) Kaçmak yok değil mi? Beraber yürüyeceğiz bu yollarda.

* ‘Kaçacak’ dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya… Biz vesayet güçlerinin nobranlığından, terör örgütlerinin ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz savaş uçaklarının, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız