Vaka sayısı yine 1000’in altında: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Türkiye’de son 24 saatte 864 Covid-19 vakası, iki ölüm kaydedildi. Arka arkaya 1000’in altında kaydedilen günlük vakalarla toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.

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Bir günde 129 bin 961 test yapıldı. 1107 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs’taki açıklamasında, üç gün üst üste vaka sayısının 1000’in altına düşmesi durumunda toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun kalkacağını söylemişti.

Bakan bugünkü Twitter paylaşımlarında şunları yazdı: “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”