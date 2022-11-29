Akşam Postası / 29 Kasım 2022

Erdoğan muhalefeti karıştırıp kenara attı: ‘Başörtüsü’ teklifi 66 gündür ortada yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne anayasal düzenleme’ için Meclis’te AKP grubunu harekete geçirmesinin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı.

EYT ve sözleşmelilere kadro 2023’e kalabilir

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesine ilişkin düzenlemeleri aralıkta yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız” dedi.

AKP, İYİ Parti için ‘şartlarını zorluyor’: Başkanlık sistemi revize edilebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize edilebileceğini’ söylerken, partisinin İYİ Parti’ye çağrısında el artırdı: “Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de.”

Kılıçdaroğlu’ndan kış saati tepkisi: Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kış saatine geçmemesine tepki gösterdiği bir video yayınladı.

Gayrimenkul raporu: İstanbul gözden düştü, yatırım tercihinde son sıralarda

Gayrimenkul piyasaları artan inşaat maliyetleri, sermayeye erişimdeki sorunlar ve düşen karlılıklarla olumsuz bir tablo sunuyor. Avrupa kentleri özelinde İstanbul yabancı yatırımcıların tercih sırasındaki düşüşünü sürdürüyor.

Kripto parada ikinci çöküş: BlockFi iflas başvurusunda bulundu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX’in çöküşünün ardından, ABD merkezli kripto para platformu BlockFi de iflas başvurusunda bulundu.

AP: Suriye’deki Rus kuvvetlerinin komutanı DSG komutanıyla görüştü

Rusya’nın Suriye’deki kuvvetlerinin komutanı Aleksander Çayko, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanı Mazlum Kobani’yle Suriye’nin kuzeyinde görüştü.