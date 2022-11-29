Bahçeli ‘altılı masa’nın teklifini beğenmedi, kendininkini gösterdi: Bunu okusunlar

‘Altılı masa’nın açıkladığı yeni anayasa teklifini beğenmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinin hazırladığını söylediği 100 maddelik anayasa taslağını göstererek, “Gelsinler bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın” dedi.

Bahçeli grup toplantısında ‘altılı masa’nın teklifini hedef aldı. (YouTube)

Bahçeli grup toplantısında ‘altılı masa’nın dün açıkladığı teklifi hedef aldı.

“Altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz” diyerek elindeki kitapçığı havaya kaldırdı ve şunları söyledi:

*Bu anayasa metnim. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnimdir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın ürünüdür.

*Gelsinler bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın.

*Bir başka anayasa çalışması raporu da, ‘TASAV’ yani kurucusu olduğum vakfın eseridir.

*İşte size altıya karşı iki. Bu ‘cumhur ittfakı’ demektir.

*Yedi yıllık seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Biz bir görevi tamamladık, ikincisine 2023’te hazırlanıyoruz. ‘İki yetmez, üç olsun’ desek ne yapacaksınız? Beşer dönemlik(yıllık) üç dönem…