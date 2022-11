Kalın: Suriye’ye operasyon her an olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’ye operasyonun zamanına ilişkin “Yarın, haftaya veya her an olabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

İki hafta önce Taksim’de meydana gelen patlamanın ardından hükümetten Suriye’ye kara harekatına yönelik mesajlar gelmişti.

A Haber’e konuşan Kalın, Suriye’ye yönelik olası harekata ilişkin “Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım’daki patlamada altı hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtmiş, PKK ve YPG’yse bunu reddetmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatının başladığını duyurmuştu. O günden bu yana hava harekatı ve topçu ateşi sürerken kara harekatının yakın olduğuna ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor

Reuters’a konuşan üst düzeydeki bir yetkili, “TSK’nın tam hazır hale gelmek için birkaç güne ihtiyacı var” diyerek 13 Kasım’daki bombalı saldırıdan birkaç gün sonra Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) harekata hazır hale geldiğini ekledi.

“Başlaması çok uzun sürmez” diyen yetkili, “Gelinen nokta sadece cumhurbaşkanının ‘Başlayın’ demesine bağlı gibi” demişti.