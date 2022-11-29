AP: Suriye’deki Rus kuvvetlerinin komutanı DSG komutanıyla görüştü

Rusya’nın Suriye’deki kuvvetlerinin komutanı Aleksander Çayko, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanı Mazlum Kobani’yle Suriye’nin kuzeyinde görüştü.
13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Kasım’da Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Kara harekatı içinse hazırlıkların tamamlandığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının beklendiği bildirilmişti.
Bölgede güçleri bulunan Rusya ve ABD’yse gerilimi düşürme çağrısı yapıyordu.
Associated Press (AP) Türkiye’nin verdiği müdahale sinyallerinden sonra Suriye’deki Rus kuvvetlerinin komutanı Çayko ile DSG Komutanı Kobani’nin görüştüğünü yazdı.
DSG Sözcüsü Siamand Ali, görüşmeyi AP’ye doğrularken görüşmede konuşanlarla ilgili bilgi vermedi.