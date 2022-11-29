Zafer Partisi poligonda: Özdağ, Soylu ve ‘altılı masa’yı hedef tahtasına koydu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, poligonda karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ‘altılı masa liderleri’ varmışcasına atış talimi yaptı.

Partisinin gençlik kollarının ‘espirili diyalog’ diye paylaştığı etkinlikte Özdağ, yanındakilerin “Süleyman varmış gibi” sözlerine, “O zaman makinalı tüfek atayım” diye yanıt verirken, devamında bir genç “Altılı masayı devirdiniz” diye seslendi.

Soylu hatırlatılınca Özdağ: O zaman makinalı tüfek atayım (Twitter)

Özdağ’ın i Hatay’da bir poligonda atış yaparken gençlerle konuşmaları dikkat çekti.

Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Karaoğlu’nun burada Soylu’yu hatırlatarak “Hocam Süleyman varmış gibi” demesi üzerine “O zaman makinalı tüfek atayım” diye yanıt verdi. Devamında yanındakiler, “Altılı masayı devirdiniz” diye tepki verdi.

Görüntüler, ZP’nin gençlik kollarına ait Twitter hesabından, şöyle paylaşıldı: “Ümit hocamız ile gençlik kolları genel başkanımız arasında; Hatay’daki esnaf ziyaretinde, poligonda yaşanan esprili diyalog.

+Hocam Süleyman varmış gibi atın.

-O zaman makineli tüfekle atayım.”