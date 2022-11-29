AKP, İYİ Parti için ‘şartlarını zorluyor’: Başkanlık sistemi revize edilebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize edilebileceğini’ söylerken, partisinin İYİ Parti’ye çağrısında el artırdı: “Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de.”

AKP’li Şen’in açıklamaları erken seçim ihtimalini de güçlendirecek nitelikte.

AKP, İYİ Parti için sistemi bile değiştirebilir. (AA)

Şen, iktidara yakın Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat’a konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘revize edilebileceğini’ söyleyen ve bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın çalıştığını kaydeden Şen, şöyle devam etti: “Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk.”

‘Seçim öne çekilebilir’

Seçimin ‘öne çekilebileceğini’ de belirten Şen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaline dikkat çekerek şunları söyledi: “Haziran hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz.”

Akşener’e çağrı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘masadan kalk’ çağrısına ilişkin de konuşan Şen, şunları kaydetti: “Bu ülkenin duvarına taş koyacak, bunu da dışarı söylemeyecek herkesle duvar örmeye varız. Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de. Siyasi çekişme olur ama memleket meselesi olunca kavga çekişme olmaz. Dün kavga ettiğiniz biriyle, bugün konuşup yürüyebilmelisiniz. Temel hedef tam bağımsız, büyük Türkiye. Bu yola baş koyan herkesle çalışılır.”

İYİ Parti’nni de dahil olduğu ‘altılı masa’ parlamenter sisteme dönüşü savunuyor.