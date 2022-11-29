Kripto parada ikinci çöküş: BlockFi iflas başvurusunda bulundu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX’in çöküşünün ardından, ABD merkezli kripto para platformu BlockFi de iflas başvurusunda bulundu.

Fotoğraf: WSJ

FTX üç hafta önce iflas başvurusunda bulunmuş, kurucusu Sam Bankman-Fried’ın da Arjantin’e kaçtığı iddia edilmişti. İflas açıklaması kripto paralarda yeni bir satış dalgasını beraberinde getirmişti.

Daha önceki aylarda kripto paralardaki değer kaybıyla likitide sıkışıklığına giren BlockFi, temmuzda FTX ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması yaparak kurtulmuştu. FTX’in iflası sonrası BlockFi para çekimlerini durdurmuştu.

The Wall Street Journal de BlockFi çalışanlarını işten çıkarmak ve yasal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli planları hazırladığını yazmıştı.

Şirket bugün New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

BlockFi’nin 650 bin müşterisi bulunuyordu.