Doktora sopayla saldırıp burnunu kıran hasta yakınları 1,5 ay sonra serbest

MESUDE ERŞAN

İzmir’in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay’a mesai sonrası sopalarla saldıran üç zanlı 1,5 ay sonra serbest bırakıldı.

Diken’e konuşan Dr. Günay, geçen cuma hem aile hekimliğinden hem de kamudaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: TTB

22 Ağustos’ta Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen hastayla merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma çıkmıştı. Aynı merkezdeki aile hekimi Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod vermişti.

Günay, bu olaydan iki ay sonra mesai sonrası kendisini bekleyen üç kardeş saldırganın sopalı saldırısına uğramıştı. Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Torbalı’daki hastanede ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A., F.A. ve S.A. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Üç kardeş hakkında, ‘kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan dava açılmış ve iki yıl üçer aydan altı yıl dokuzar aya kadar hapsi istenmişti.

Saldırganlar dünkü duruşmada tahliye edildi.

‘Planladıkları belliydi‘

Saldırıdan sonra sağ gözünde kalıcı kısmi görme kaybı oluşan ve ışık refleksi çalışmayan Günay, mahkemenin son kararının ‘adalete inancını zayıflattığını’ söyledi. Üzgün ve kırgın olduğunu söyleyen Günay, “Kırıklarım iyileşti ama ruhum iyileşmedi” dedi.

Gelişmelere bakarak ‘adaletin yerine gelmeyeceğini’ düşünen Günay, şöyle devam etti: “Başından beri hem ben hem de avukatlarım, mahkemedeki yetkililerin konuşmalarıyla verdiği ip uçlarından bunun böyle olacağını anladık. Adalet duygum tatmin olmadığı gibi sonraki duruşmada daha da olumsuz kararlar bekliyorum. Bir sonraki aşamada cezalarının ertelenmesi kararı çıkabilir. Halbuki yeni deliller ışığında yeni ifadeler de verdiler. Takip ettikleri, bölgede dolaştıkları, planladıkları belliydi.”

Süreç boyunca İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimliği Derneği’nin yanında yer aldığını belirten Günay, Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı’ndan beklediği desteği göremediğini söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın personeliyim. Bakanlığın avukatlarının da davaya müdahil olması gerekirdi. Adli sürecin hiçbir yerinde yanımda yoklardı. Duruşmalara gelmediler. Yalnız bıraktılar.”

Dr. Günay, geçen cuma hem aile hekimliğinden hem de kamudan istifa ettiğini açıklamıştı.