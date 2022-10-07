Beyaz kod veren aile hekimine mesai sonrası sopalı saldırı

İzmir’in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

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Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos’ta Torbalı 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hastayla merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

AA’nın haberine göre aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, bugün mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Günay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı’daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.