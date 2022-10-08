Aile hekimine sopalı saldırıda üç zanlı tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay’ı mesai sonrası sopalarla saldıran üç zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos’ta Torbalı 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hastayla merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma çıktı. Aynı merkezdeki aile hekimi Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, dün akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Torbalı’daki hastanede ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alındı. Zanlılar, tutuklandı.

Tabip Odası: Takipçisiyiz

İzmir Tabip Odası, konuya ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti: “Torbalı’da meslektaşımıza yönelik acımasız ve planlı saldırıyı gerçekleştiren 3 fail tutuklandı. Yargılama sürecinde tutukluluk hallerinin devamı ve mümkün olan en ağır cezaya çarptırılmaları için adli sürecin takipçisiyiz.”