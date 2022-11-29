Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin detayları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçmesine ilişkin düzenlemenin esaslarını açıkladı. Düzenlemeye göre, istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri, süre aranmaksızın kadroya alınacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasındaki açıklamada ‘sözleşmeli personele kadro müjdesi’ vermişti.

Detayları merak edilen düzenlemeye ilişkin bakanlıktan açıklama geldi.

AA’nın haberine göre düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personelle mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın bu düzenlemeden yararlanacak.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Kimler kapsam dışında?

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileriyle personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımındansa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek.

Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin üç yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.