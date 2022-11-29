Kılıçdaroğlu’ndan kış saati tepkisi: Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kış saatine geçmemesine tepki gösterdiği bir video yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: Twitter

Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar henüz Güneş doğmadan işe ve okula gitmeye başlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, buna yayınladığı bir videoyla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, bunu ‘cehalet’ olarak nitelendirirken kalıcı saat uygulamasının zararlarıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten bu bir trajedi. Saraylıların her şeyden korkmasına alıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesi hayret ediyorum. Bu cehaleti artık ülke kaldırmaz oldu. Bunun sonuçlarıyla ilgili rapor hazırladık. Biyolojik saatimizin en önemli uyarını gün ışığıdır. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçlerin kontrol eden hormonların üretimi başlar. Bu engellenirse bazı hastalıklara yol açarsınız. Diyabet, kanser gibi hastalıklar için önemli risk teşkil ediyor. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye’yi. Bunu hemen ama hemen düzelteceğiz.”