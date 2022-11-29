Gayrimenkul raporu: İstanbul gözden düştü, yatırım tercihinde son sıralarda

Gayrimenkul piyasaları artan inşaat maliyetleri, sermayeye erişimdeki sorunlar ve düşen karlılıklarla olumsuz bir tablo sunuyor. Avrupa kentleri özelinde İstanbul yabancı yatırımcıların tercih sırasındaki düşüşünü sürdürüyor.

PwC’nin gayrimenkul raporuna göre, uluslararası yatırımcılarının tercihinde 2012-2013’te ilk sırada yer alan İstanbul 29’uncu sıraya geriledi.

İstanbul yatırımcı tercihinde son sıralarda. (AA)

PwC ve Urban Land Institute (ULI) işbirliği ile hazırlanan ‘Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2023’ raporuna göre Avrupa’da gayrimenkul değerlerinde ve finansmanında düşüş kapıda.

Rapora göre, gayrimenkul sektörü için 2023’e dair en çok endişe yaratan konular inşaat maliyetleri, kaynakların bulunabilirliği, borç ve sermayeye erişim olacak.

Gayrimenkul yatırımında Avrupa’nın en tercih edilen kentleri sıralamasında Londra ilk sırada yer alırken, bu kenti Paris, Berlin ve Madrid izledi.

İstanbul 30 kentin yer aldığı listede 29’uncu sırada kendine yer buldu.

‘Gereken değerin ve önem verilmiyor’

PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, şunları söyledi: “İstanbul, hem piyasanın derin olmaması hem de konut dışındaki gayrimenkul alanlarına gereken değerin ve önemin verilmemesi başta olmak üzere pek çok sebepten dolayı bu yıl da listenin en altında yer alıyor.”

En önemli kırılma noktası

Fotoğraf: Reuters

Bayraktaroğlu, Türkiye’deki ani mevzuat değişikliklerinin yabancı yatırımcılarda yarattığı güven sorunun İstanbul’un listedeki düşüşünde en önemli etken olduğunu belirtti.

Bayraktaroğlu, “İstanbul 2012-2013’te listenin birinci sırasındaydı… Ani mevzuat değişiklikleri, döviz borçlanmasına gelen sınırlama, TL’nin çok ciddi değer kaybetmesi, vergisel düzenlemelerdeki farklılıklar gibi nedenlerle bir süredir listenin en altlarında yer alıyoruz” dedi.

PwC yöneticisi şöyle devam etti: “Ama en önemlisi mevzuat. Örneğin bir gecede dövizle kiralamayı kaldırınca Türkiye’de AVM yatırımı yapan bütün yabancı yatırımcılar bir anda şok oldular. O en önemli kırılma noktalarından bir tanesi.”

Bayraktaroğlu, önümüzdeki dönemde sektöre yeni yabancı girişleri öngörüp öngörmedikleri sorusu şöyle yanıtladı: “Yeni bir uluslararası yatırımcı girişi beklemiyoruz. Körfez tarafından gelebilir, o genel olarak geliyor, gayrimenkul de oradan payını alacaktır ama kurumsal uluslararası yatırımcılar yani Avrupalı, Amerikalı, Uzak Doğulu yatırımcılar Türkiye piyasasında değiller bu dönemde.”