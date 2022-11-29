Twitter, artık Covid-19 hakkındaki yanlış veya yanıltıcı bilgileri denetlemeyecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın satın aldığı Twitter, Covid-19 hakkındaki yanlış veya yanıltıcı bilgileri denetleme politikasını sonlandırdığını söyledi.

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Covid-19 kuralını rafa kaldıran Twitter, artık hastalık hakkında yanlış bilgiler içeren gönderilere etiket uygulamayacak veya daha önceki gibi ek düzeltici bilgiler sağlamayacak. Yani artık dezenformasyon içeren tweet’leri kaldırmayacak veya yalan bilgi yayan hesapları yasaklamayacak.

Şirket, değişikliği internet sitesindeki bir sayfaya eklediği eski Covid-19 politikasını özetleyen bir notla açıkladı. Twitter’ın aktardığına göre kuralın uygulanması 23 Kasım’da durduruldu.

Twitter’ın internet sitesinde yer alan verilere göre Ocak 2020’de Covid-19 politikasını uygulamaya koymasından ve geçen hafta sona ermesine kadar 11 binden fazla hesap askıya alındı ve 97 binden fazla yanıltıcı içerik kaldırıldı.

Musk’ın ‘mutlak ifade özgürlüğü’ politikası

Twitter, son on yılda dezenformasyona ve yanlış bilgilendirmeye karşı önlem almadığı için sık sık eleştirilyordu.

Aynı zamanda Tesla ve SpaceX’in üst yöneticisi olan ABD’li milyarder Musk, Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamladıktan sonra ‘mutlak ifade özgürlüğü’ söylemiyle denetleme mekanizmasını etkisiz hale getireceğinin sinyalini vermişti.

Sosyal medya içeriğini analiz eden araştırma grubu Network Contagion Research Institute, Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra geçen 12 saatte siyahlara karşı nefret söylemi olan ‘N kelimesi’nin (N word) paylaşımlarda yaklaşık yüzde 500 arttığını bildirmişti.

Kullanıcılar Musk’ın ‘mutlak ifade özgürlüğü’ politikasının aşırı sağcı nefret söylemlerinin yayılmasına sebep olacağından endişe ediyor.

Başkanlığı döneminde Twitter’ı Covid-19 hakkında yanlış bilgi yaymak için de etkili biçimde kullanan eski ABD başkanı Donald Trump, 2020’deki başkanlık seçimlerindeki yenilgisini kabul etmemiş; taraftarlarını başkan seçiminin resmileştiği gün ABD Kongre Binası’na yönlendirip 6 Ocak Kongre Baskını’nda rol oynamıştı.

Trump’ın sosyal medya hesapları, ‘baskını teşvik ettiği‘ gerekçesiyle tamamen kapatılmıştı.

Musk’sa platformu satın aldıktan kısa bir süre sonra bir anket düzenleyip Trump’ın hesabını yeniden açmıştı.