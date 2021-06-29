Akşam Postası / 29 Haziran 2021

Sağlık bakanı: Delta varyantı 224’e çıktı; yarısından fazlası İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar Türkiye’de 224 Delta varyantı görüldüğünü, bunun 134’ünün İstanbul’da olduğunu söyledi.

Bakan Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Türkiye’de aşının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 15 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başka bir paylaşımında “Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı” diye yazdı.

İki çocuk istismarı ‘resmetmişti’: Anne-babanın tutuklanması iki kez reddedilmiş

Antalya’da iki çocuğun istismar edildiği iddiasına ilişkin davada anne ve üvey babanın tutuksuz yargılanması sosyal medyada gündem oldu. Sanıkların tahliyesine itiraz edildiği, bu reddedilince iki kez daha tutuklama talebinde bulunulduğu ortaya çıktı.

Valilikten Peker’e yalanlama: Ekşioğlu’na ekip koruması verilmedi

İstanbul valiliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’na ekip koruması verildiği, bunun da 15 gün önce geri alındığı iddiasını yalanladı.

Hukuk profesörü: İşveren aşı yaptırmayan çalışanını tazminatını verip işten çıkarabilir

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Uşan, işverenin aşı yaptırmayan çalışanını tazminatını vererek işten çıkarabileceğini belirtti.

Yargı paketinden ‘hayat tarzına müdahale’ çıktı: Nikahlı-nikahsız kadın ayrımı var

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, 23 Haziran’da TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 4’üncü Yargı Paketi’nde nikahlı ve nikahsız kadın ayrımı yapıldığını söyledi.

Microsoft, Windows 11’in tanıtımını yaptı

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11’in tanıtımını yaptı. Windows 10 kullanan cihazların ücretsiz olarak yükleyebileceği Windows 11’in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İşkence değil zayıflama aleti!

Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanları ‘dünyada bir ilk‘ diye bir zayıflama aleti tanıttı. Alet alt ve üst dişleri mıknatısla birbirine kenetleyerek ağzın açılmasını engelliyor.