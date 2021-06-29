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Yaramazlara biraz batar!

Microsoft, Windows 11’in tanıtımını yaptı

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11’in tanıtımını yaptı. Windows 10 kullanan cihazların ücretsiz olarak yükleyebileceği Windows 11’in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Microsoft

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni nesil Windows, salgın sürecinde hayata giren hibrit çalışma ve öğrenme modelini (online ve yüz yüze yapılan eğitim ve çalışmanın iç içe geçtiği model) destekleyecek.


Windows 11 ile ayrıca kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında daha aerodinamik ve bireysel bir bilgisayar deneyimi vadediliyor.

Yeni sürümde güncellenmiş modern başlangıç menüsü sayesinde kullanıcıların tavsiye edilen dokümanları ve uygulamaları bulmaları kolaylaşıyor.

Bunun yanında daha büyük ve gelişmiş bir Microsoft Store sunan Windows 11 ile iş ortağı ekosistemi de yeni nesil bir inovasyon ile tanışıyor.

Yeniden tasarlanan ve sadeleştirilen program sayesinde insanlara, uygulamalara, bilgiye ve oyunlara erişim hızlanıyor.

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