Gazetecilerden üç kentte AFP muhabiri Bülent Kılıç için eylem

Basın meslek örgütleri boynuna bastırılarak gözaltına alınan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç için İstanbul, Ankara ve İzmir’de eylem yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Polisler, 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada Kılıç’ı yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.

İstanbul Valiliği önünde toplanan basın çalışanları ‘Nefes Alamıyoruz’, ‘Özgür Basın Özgür Ülke’ diye yazılı pankartlar taşıdı.

VOA Türkçe’nin aktardığına göre İstanbul’daki protestoya katılarak yaşadığı şiddeti anlatan Kılıç, şunları kaydetti: “Boynuma basan polis hala görevde, hangimiz kendisini güvende hissediyor. Bir insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki insanlar bu kadar reaksiyon verdi.

Kısa bir mesaj veriyorum; dünden beri Anadolu Ajansı’ndan, çeşitli televizyonlardan arkadaşlarım arıyor çünkü birbirimizi tanıyoruz ama bazı televizyonlar bu haberi görmediler. Buna çok üzüldüm, bu mesleki bir sorun. Bugün bir doktor hunharca dövüldüğünde bütün doktorlar sahip çıkıyor ama bir gazeteciye sahip çıkılmaması… Böyle bir davaya yürekten sahip çıkanlara teşekkür ederim.”

Açıklamanın ardından gazeteciler valiliğin demir korkuluklarına fotoğraf makinelerini astı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Twitter hesabı üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını söylediği aktarıldı.