Hukuk profesörü: İşveren aşı yaptırmayan çalışanını tazminatını verip işten çıkarabilir

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Uşan, işverenin aşı yaptırmayan çalışanını tazminatını vererek işten çıkarabileceğini belirtti.

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Anayasa Mahkemesi’nin düzenlediği, ‘Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı’ sempozyumun birinci oturumunda özel hayata saygı konusu konusu ele alındı.

Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatih Uşan, işçinin sağlık hakkının kişisel olduğunu, bunun ‘özel alan‘ anlamına geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla bu konu korunmaya muhtaçtır. Diğer taraftan işverenin teşebbüs ve çalıştırma özgürlüğü var. Ve çalışma hayatı esnasında hem diğer işçilerini hem de müşterilerini koruma yükümlülüğü var. Burada iki özgürlüğün ve iki hakkın çatıştığını, çarpıştığını söylemek doğru olsa gerek diye düşünüyorum.”

Uşan, bir fabrika ortamında, yakın bir çalışma ilişkisi söz konusuysa işverenin, işçisini aşıya zorlamasını yerinde bulduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “Hukukumuzda iki tür fesih söz konusu var. Bir tanesi haklı nedenle, diğeri geçerli nedenle fesih. İşveren ‘Ben iş sağlığı güvenliği tedbirlerini almak zorundayım, hem işçi olarak sizin sağlığınıza ilişkin hem de müşterileri sağlık açısından korumak zorundayım’ der. Siz dışarıdan bir hastalık getirip bunu bulaştırabilirsiniz. Bu duruma doğrudan doğruya ‘haklı fesih‘ sebebi demek çok doğru olmayabilir ama ‘geçerli fesih‘ nedeni oluşturur. Yani işveren tazminatlarını ödeyip işten çıkarma hakkını kullanabilir.”

İşçinin çalıştığı pozisyona da bakmak gerektiğini belirten hukuk profesörü “Afaki bir şekilde ‘Aşı olmadınız kardeşim, güle güle’ demek çok uygun değil” dedi.

İşçinin diğer çalışanlarla ya da müşterilerle irtibata geçme durumunun dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Uşan şöyle devam etti: “Diğer işçiler hastalandıkları zaman işçiler ve mahkeme, işverene iş sağlığı ve güvenliği açısından ne tedbir aldığını sorabilir. Somut olayın şartlarına bakmak gerekir. Bu anlamda diğer işçilerle teması olup olmadığı, işyerindeki pozisyonu değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda işçi aşı olmayı reddediyorsa belki tazminatı ödenerek işten çıkarmak menfaatler dengesine daha uygundur.”