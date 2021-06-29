Valilikten Peker’e yalanlama: Ekşioğlu’na ekip koruması verilmedi

İstanbul valiliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’na ekip koruması verildiği, bunun da 15 gün önce geri alındığı iddiasını yalanladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından videolar ve Twitter paylaşımlarıyla hükümeti hedef almaya başlamıştı.

Peker, dünkü paylaşımında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ekşioğlu’na ekip koruması verdiğini, bunun da 15 gün önce iptal edildiğini öne sürmüştü.

Yalanlama geldi

Yazılı açıklama yayınlayan valilik, arşiv kayıtlarının incelendiğini, Ekşioğlu’na 2016 yılında ekip koruması değil yalnızca bir yakın koruma verildiğini, bunun da 31 Ocak 2019’da alındığını bildirdi.

Açıklama şöyle:

“Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde; C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

22.02.2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26.03.2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31.01.2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”