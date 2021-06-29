Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da ilk kez ‘Delta plus’ varyantı görüldü

Rusya’da Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta plus varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Delta varyantı ilk kez geçen yılın ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant 90’dan fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu.


23 Haziran’da Hindistan hükümeti ilk olarak Avrupa’da tespit edilen yeni Covid-19 varyantı Delta Plus’ı ‘endişe verici’ olarak sınıflandırmıştı. Söz konusu varyant Hindistan çıkışlı Delta’nın bir türevi.

AA’nın aktardığına göre Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Covid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Popova, ülkede ‘Delta plus’ varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek “Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı” dedi.

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, “Kadın hastalığı hafif atlattı” ifadesini kullandı.

Rusya tarafından Türkiye’ye yönelik 15 Nisan’da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona ermişti.

Sağlık bakanı: Delta varyantı 224’e çıktı; yarısından fazlası İstanbul’da

Bakan Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Aşı takvimine Delta ayarı: İkinci doz öne çekilecek

‘Aşı tereddüdü’ne karşı soru-yanıtlı rehber

Harvardlı profesör: 65 yaş üstü ve sağlıkçılara acilen 3’üncü doz vurulmalı

TTB’den Delta önerisi: Sağlıkçılar ve 65 yaş üstü yeniden aşılansın

Covid-19’da yeni varyant Delta Plus: Hindistan ‘endişe verici’ uyarısı yaptı

SON HABERLER

Kısırdöngü diyarında psikoterapi

Bütün bir ülkenin geleceğine yeniden yön verildiği o günün ertesinde ortadan kaybolmuştu. Kaybolanlardan kimileri geri dönmüş, kimilerinin nerede oldukları ise hâlâ bilinmiyordu.
Gümüş, o geri dönebilenler arasından gördüğüm üçüncü kişiydi. Önceki ikisi gibi o da bambaşka bir şikayetle psikoterapi talebinde bulunmuş ve hikaye, önünde sonunda benzer bir noktaya gelmişti…

TTB, şehir hastanelerinin işletme devrinde yaklaşan ihaleye dikkat çekti

Türk Tabipleri Birliği, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinde tıbbi hizmetler dışındaki işletmenin Rönesans’tan Danimarkalı ISS firmasına geçişinin yaklaşan ihale dönemine denk gelmesine dikkat çekerek, “Yurttaşın vergileri ile yapılan şehir hastanelerinin yabancı şirketlere peşkeş çekilmesinden bir an önce vazgeçilmeli” çağrısını yaptı.