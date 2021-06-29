Rusya’da ilk kez ‘Delta plus’ varyantı görüldü

Rusya’da Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta plus varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

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Delta varyantı ilk kez geçen yılın ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant 90’dan fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu.

23 Haziran’da Hindistan hükümeti ilk olarak Avrupa’da tespit edilen yeni Covid-19 varyantı Delta Plus’ı ‘endişe verici’ olarak sınıflandırmıştı. Söz konusu varyant Hindistan çıkışlı Delta’nın bir türevi.

AA’nın aktardığına göre Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Covid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Popova, ülkede ‘Delta plus’ varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek “Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı” dedi.

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, “Kadın hastalığı hafif atlattı” ifadesini kullandı.

Rusya tarafından Türkiye’ye yönelik 15 Nisan’da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona ermişti.