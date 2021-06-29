Trilyonerler kulübünün beşinci üyesi Facebook

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un piyasa değeri ABD’deki tekel davasından gelen haberle birlikte 1 trilyon doları aştı.

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ABD’de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve 46 eyaletin başsavcıları Aralık 2020’de Facebook’a ‘tekelcilik’ davası açmıştı. Davada Facebook’un Instagram’ı 2012’de 1 milyar dolara ve iki yıl sonra WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın almasının sosyal ağlardaki rekabeti zedelediği savunuluyordu.

Ancak mahkeme FTC’nin davasının ‘yasal olarak yetersiz’ olduğuna, Facebook’a karşı tekelleşme suçlamasını savunamadığına hükmetti.

Kararın ardından Facebook hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kazandı.

Hisse fiyatı 9 yılda 10’a katlandı

Hisse başına 355.64 dolarla günü kapatan Facebook böylece trilyonerler kulübüne girmiş oldu. İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook dokuz yıl içerisinde değerini 10’a katlamış oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti de 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış Zuckerberg’i dünyanın en zengin 4’üncü kişisi haline getirdi.

ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan ve piyasa değeri 1 trilyon doları aşan beş şirket şöyle:

Apple: 2 trilyon 249 milyar dolar

Microsoft: 2 trilyon 24 milyar dolar

Amazon: 1 trilyon 727 milyar dolar

Alphabet Inc (Google’ın çatı kuruluşu): 1 trilyon 668 milyar dolar

Facebook: 1 trilyon 8 milyar dolar