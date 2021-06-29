Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trilyonerler kulübünün beşinci üyesi Facebook

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un piyasa değeri ABD’deki tekel davasından gelen haberle birlikte 1 trilyon doları aştı.  

Fotoğraf: Reuters

ABD’de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve 46 eyaletin başsavcıları Aralık 2020’de Facebook’a ‘tekelcilik’ davası açmıştı. Davada Facebook’un Instagram’ı 2012’de 1 milyar dolara ve iki yıl sonra WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın almasının sosyal ağlardaki rekabeti zedelediği savunuluyordu.


Ancak mahkeme FTC’nin davasının ‘yasal olarak yetersiz’ olduğuna, Facebook’a karşı tekelleşme suçlamasını savunamadığına hükmetti.

Kararın ardından Facebook hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kazandı.

Hisse fiyatı 9 yılda 10’a katlandı

Hisse başına 355.64 dolarla günü kapatan Facebook böylece trilyonerler kulübüne girmiş oldu. İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook dokuz yıl içerisinde değerini 10’a katlamış oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti de 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış Zuckerberg’i dünyanın en zengin 4’üncü kişisi haline getirdi.

ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan ve piyasa değeri 1 trilyon doları aşan beş şirket şöyle:

Apple: 2 trilyon 249 milyar dolar

Microsoft: 2 trilyon 24 milyar dolar

Amazon: 1 trilyon 727 milyar dolar

Alphabet Inc (Google’ın çatı kuruluşu): 1 trilyon 668 milyar dolar

Facebook: 1 trilyon 8 milyar dolar

Facebook kendi kripto parasını çıkarıyor

‘Kullanıcı verilerinin sızdırılması’ nedeniyle Facebook’a inceleme

SON HABERLER

Kısırdöngü diyarında psikoterapi

Bütün bir ülkenin geleceğine yeniden yön verildiği o günün ertesinde ortadan kaybolmuştu. Kaybolanlardan kimileri geri dönmüş, kimilerinin nerede oldukları ise hâlâ bilinmiyordu.
Gümüş, o geri dönebilenler arasından gördüğüm üçüncü kişiydi. Önceki ikisi gibi o da bambaşka bir şikayetle psikoterapi talebinde bulunmuş ve hikaye, önünde sonunda benzer bir noktaya gelmişti…

TTB, şehir hastanelerinin işletme devrinde yaklaşan ihaleye dikkat çekti

Türk Tabipleri Birliği, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinde tıbbi hizmetler dışındaki işletmenin Rönesans’tan Danimarkalı ISS firmasına geçişinin yaklaşan ihale dönemine denk gelmesine dikkat çekerek, “Yurttaşın vergileri ile yapılan şehir hastanelerinin yabancı şirketlere peşkeş çekilmesinden bir an önce vazgeçilmeli” çağrısını yaptı.