Anonymous’tan ‘Elmalı davası’ tepkisi: Türkiye tecavüzcülerin cenneti

2019’da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Antalya’nın Elmalı ilçesinde görülen davada sanık olan anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına bir tepki de ünlü hacker grubu Anonymous’tan geldi.

Anonymous Twitter hesabından şu ifadeler kullanıldı: “Elmalılı davası, Türkiye’nin pedofililerin, tecavüzcülerin ve tacizcilerin cenneti olduğunun bir başka kanıtı. Türk mahkemesi bugün iki çocuk istismarcısını serbest bıraktı.”

#elmalılıdavası is another proof of that Turkey is the paradise of pedophiles, rapists and molesters. Turkish court released two child abusers today. — Anonymous (@YourAnonNews) June 29, 2021

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı başlatan süreç, altı yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve dokuz yaşındaki ağabeyi İ.E.G.’nin babaannesinin geçe yıl savcılığa gitmesiyle başlamıştı. Babaanne, eski gelini anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. dahil birkaç kişinin çocukları istismar ettiğini anlatmış bunun üzerine de Temmuz 2020’de soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliler iddiayı reddetti. Çocuklar ise dövüldüğünü ve istismarda bulunulduğunu anlattı. Adli görüşmecinin hazırladığı raporda çocukların tutarlı olduğu belirtildi.

Ayrıca, çocukların deftere çizimleri de soruşturma dosyasına girdi. Çizimlerde çocukların şiddet ve istismara maruz kaldığı anları resmettiği görüldü.

Davayı takip eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, çocukların defterlerine yazdığı bir yazıyı Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu yazıda “Annem bizi para karşılığında satıyor” ifadesi yer aldı.