Galatasaray yönetim kurulundan Taylan Antalyalı’ya destek: Gurur duyuyoruz

Galatasaray yönetim kurulu, Onur Ayı’na özel hazırlanan bir tişörtü giydiği için homofobik tepkilere maruz kalan futbolcu Taylan Antalyalı’ya destek verdi: “Sevgili Taylan kardeşimiz, Galatasaray yönetim kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızla gurur duyuyor, büyük Galatasaray ailesi olarak seni bağrımıza basıyor ve sevgiyle selamlıyoruz.”

Futbolcu Instagram hesabından bir arkadaşının story’sini kendi takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafta gökkuşağı renkleriyle ‘Powered by Pride’ yazan tişört giyiyordu. Söz konusu tişört spor giyim markası Puma’nın fitness alanında LGBTİ+ bireyleri destekleyen vakıf Out Foundation işbirliğiyle hazırladığı koleksiyonun bir parçası.

TV100 kanalında program yapan ‘futbol yorumcusu’ Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı milli takıma almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullanmış, diğer programcı Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yapmıştı.

Twitter’da da benzer homofobik tepkilerin hedefi haline gelen Antalyalı’ya başta Galatasaray taraftarı sahip çıkmış, diğer takımların taraftarları Galatasaraylı olmadıkları halde futbolcuyu desteklediğini dile getirmişti.

‘Galatasaray’ın değerlerinde insanı sırf insan olduğundan dolayı yüceltmek vardır‘

“Son iki gün içerisinde gündeme çok anlamsız, talihsiz ve üzücü bir gelişme yansıdı” diyen Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Talihsiz, üzücü ve anlamsız ancak bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Bu gelişmeye dair yönetim kurulumuzun duruşunu ifade etmeden evvel bir genel değerlendirme yapmak istiyorum.

Galatasaray Spor Kulübü, değerlerini Türkiye’de bir aydınlanma geleneği olan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nden alır. Bu değerler arasında ifade özgürlüğü vardır. Bu değerler arasında hiç kimsenin kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramaması vardır. Bu değerler arasında kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır.

Mesela kadın haklarını kadın olduğumuzdan değil, kız çocuğu sahibi olduğumuzdan değil insan olduğumuzdan savunuruz. Galatasaray’ın değerlerinde insanı sırf insan olduğundan dolayı yüceltmek vardır. Değerli sporcumuz Sayın Taylan Antalyalı’nın sosyal medyada bu yönde verdiği mesajdan dolayı muhattap olduğu, demokratik eleştiri sınırlarının çok dışındaki ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu olarak bu olayda tereddütsüz kendisinin yanında olduğumuzu ve dilerse hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”